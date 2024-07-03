США поки що не вирішили, яку суму передадуть Україні за рахунок доходів від активів РФ, - Politico

У червні лідери країн "Великої сімки" домовилися, що кожен із них спрямує Україні свій кредит, який буде погашений за рахунок щорічного прибутку, одержуваного від іммобілізованих російських активів до кінця року. Але Вашингтону ще належить вирішити, яку суму він може виділити, сказав один із чиновників ЄС, який отримав анонімність для обговорення делікатних переговорів.

При цьому США необхідно отримати схвалення Конгресу. Але у законодавців немає особливого бажання залучати їх до цього процесу, оскільки протидія республіканців може затягнути його до кінця року.

Зі свого боку Євросоюз запропонував кілька варіантів, щоб обмежити ризики Вашингтона.

"Однак технократи можуть зробити лише дуже багато - їхні політичні господарі мають остаточне право вирішувати, скільки кожна країна може дати Україні", - повідомляє видання.