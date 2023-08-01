США поки не отримували від країн Європи план навчання українських пілотів на F-16, - CNN

За їхніми словами, адміністрація президента США Джо Байдена не отримувала остаточного плану тренувань українських пілотів. Тому країна не може схвалити передачу специфічного для F-16 обладнання та матеріалів, включаючи льотні тренажери та навчальні посібники.

Неназвані представники американських оборонних відомств повідомили журналістам, що США все ще вирішують, чи направляти американських пілотів для навчання українців. Але жодних рішень не прийматимуть, доки не буде затверджено остаточний план навчання.

У той же час, представник Міністерства оборони Данії надав виданню попередню концепцію навчання пілотів України. У ній міститься інформація про те, що підготовка пілотів та наземного персоналу проводитиметься протягом шести місяців на кількох об'єктах, включаючи авіабазу "Скридструп" у Данії.

У документі також зазначено, що авіаційна коаліція погодилася надати для навчання "мовних експертів, пілотів, наземний екіпаж, інструкторів, літаки чи фінансування у разі потреби".

Навчання українських пілотів

Нагадаємо, кілька місяців тому країни-союзники ухвалили рішення про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу схвалив президент США Джо Байден.

Після цього кілька країн сформували авіаційну коаліцію, яка передбачає тренування українців та подальшу передачу винищувачів. Її очолили Данія та Нідерланди.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголошував, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться вже у серпні.

При цьому в Білому домі зазначали, що тренування пройдуть на території Румунії та Данії.