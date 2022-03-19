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В США показали список 100 самолетов, на которых запрещены рейсы из РФ. Среди них - самолет Абрамовича

Фото: самолеты "Аэрофлота" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство торговли США опубликовало список 100 самолетов, которые с нарушением экспортного контроля Штатов из-за введенных санкций недавно летали в РФ. Так ведомство приняло меры по фактическому запрету на их посадку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В "черный список" попали 99 самолетов Boeing, эксплуатируемых российскими пассажирскими и грузовыми перевозчиками, включая "Аэрофлот", AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air и "Авиастар-ТУ", а также Gulfstream G650 российского олигарха Романа Абрамовича.

Министр торговли США Джина Раймандо заявила, что ведомство "публикует этот список, чтобы обратить внимание всего мира на то, что мы не позволим российским и белорусским компаниям и олигархам путешествовать безнаказанно в нарушение наших законов".

Так, были обнародованы конкретные бортовые номера самолетов, в том числе 33 самолетов Boeing, эксплуатируемых Аэрофлотом (AFLT.MM), и 12 грузовых самолетов Boeing 747, эксплуатируемых AirBridge Cargo, подразделением крупнейшей в РФ грузовой авиакомпании Group Volga-Dnepr.

Как отметили в Минторговли США, такие действия означают, что "международные рейсы из России на этих самолетах фактически запрещены".

В ведомстве предупредили компании и другие организации по всему миру, что любая заправка, техническое обслуживание, ремонт, запасные части или услуги нарушают экспортный контроль США и подвергают компании принудительным мерам США, которые могут включать "существенное тюремное заключение, штрафы, лишение экспортных привилегий, или иные ограничения".

Ранее сообщалось, что в Канаде арестовали российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан", который теперь будут задействовать в транспортировке оборонных грузов между США, Канадой и Украиной.

Добавим также, что Россия собралась не возвращать взятые в лизинг иностранные самолеты.

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