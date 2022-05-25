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США пока не приняли решение об отправке военных для охраны посольства в Киеве, - Госдеп

Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США к настоящему времени не приняли решение по поводу возможности отправки американских военных в Киев для охраны своего посольства. Вопрос обеспечения мер безопасности находится на стадии обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

"Нами пока не принято никаких решений по поводу возможного возвращения военнослужащих США в Украину для охраны нашего комплекса посольских зданий", - сообщил Прайс.

Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность отправки войск спецназа в Украину для охраны американского посольства, которое недавно возобновило свою работу.

Как передавала газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, согласно планам, войска будут применять только для обороны американского посольства, которое находится в зоне досягаемости российских ракет.

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Государственный департамент США