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США поки не вирішили відрядити військових для охорони посольства в Києві, - Держдеп

Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

США до теперішнього часу не прийняли рішення з приводу можливості відряджання американських військових до Києва для охорони свого посольства. Питання забезпечення заходів безпеки знаходиться на стадії обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепу Неда Прайса.

"Нами поки не прийнято жодних рішень з приводу можливого повернення військовослужбовців США в Україну для охорони нашого комплексу посольських будівель", - повідомив Прайс.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон розглядає можливість відряджання військ спецпідрозділу в Україну для охорони американського посольства, яке нещодавно відновило свою роботу.

Як передавала газета The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників, згідно з планами, війська будуть застосовувати тільки для оборони американського посольства, яке знаходиться в зоні досяжності російських ракет.

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Державний департамент США