США пока не планируют сбивать неконтролируемую ракету. Она может упасть на Землю уже завтра

США пока не планируют сбивать китайскую ракету-носитель "Чанчжэн-5В" (Long March 5B). Она завтра должна неконтролируемо упасть на Землю.
Об этом заявил глава американского Министерства обороны Ллойд Остин, передает Deutsche Welle.
"Мы многое можем сделать, однако сейчас не намерены сбивать ее", - сказал Остин.
В Пентагоне ожидают, что обломки ракеты достигнут Земли 8 или 9 мая. При этом точное место падения определить невозможно.
"Мы надеемся, что они упадут туда, где никому не навредят", - отметил Остин.
При этом в США косвенно обвиняют Пекин в халатности в связи с инцидентом.
"Думаю, это говорит о том факте, что для тех из нас, кто действует в космосе, существует либо должно существовать требование работать в безопасном и продуманном режиме", - добавил глава Пентагона.
Напомним, 29 апреля Китай запустил ракету-носитель "Чанчжэн-5В" с основным модулем будущей китайской орбитальной станции.
Днями в Пентагоне заявили, что ракета вышла из-под контроля, а ее крупные обломки могут упасть на Землю и нанести ущерб.