США поки не планують збивати неконтрольовану ракету. Вона може впасти на Землю вже завтра

США поки не планують збивати китайську ракету-носій "Чанчжен-5В" (Long March 5B). Вона завтра повинна неконтрольовано впасти на Землю.

"Ми багато чого можемо зробити, однак зараз не маємо наміру збивати її", - сказав Остін.

У Пентагоні очікують, що уламки ракети досягнуть Землі 8 або 9 травня. При цьому точне місце падіння визначити неможливо.

"Ми сподіваємося, що вони впадуть туди, де нікому не зашкодять", - зазначив Остін.

При цьому в США побічно звинувачують Пекін в недбалості у зв'язку з інцидентом.

"Думаю, це говорить про той факт, що для тих з нас, хто діє в космосі, існує або повинна існувати вимога працювати в безпечному і продуманому режимі", - додав глава Пентагону.