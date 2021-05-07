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США поки не планують збивати неконтрольовану ракету. Вона може впасти на Землю вже завтра

Новость на русском → США, П'ятниця 07 травня 2021 10:27
США поки не планують збивати неконтрольовану ракету. Вона може впасти на Землю вже завтра Фото: уламки ракети Чанчжен-5В можуть впасти на землю 8 травня (wikipedia.com)
Автор: Ігор Литвиненко

США поки не планують збивати китайську ракету-носій "Чанчжен-5В" (Long March 5B). Вона завтра повинна неконтрольовано впасти на Землю.

Про це заявив глава американського Міністерства оборони Ллойд Остін, передає Deutsche Welle.

"Ми багато чого можемо зробити, однак зараз не маємо наміру збивати її", - сказав Остін.

У Пентагоні очікують, що уламки ракети досягнуть Землі 8 або 9 травня. При цьому точне місце падіння визначити неможливо.

"Ми сподіваємося, що вони впадуть туди, де нікому не зашкодять", - зазначив Остін.

При цьому в США побічно звинувачують Пекін в недбалості у зв'язку з інцидентом.

"Думаю, це говорить про той факт, що для тих з нас, хто діє в космосі, існує або повинна існувати вимога працювати в безпечному і продуманому режимі", - додав глава Пентагону.

Нагадаємо, 29 квітня Китай запустив ракету-носій "Чанчжен-5В" з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції.

Днями в Пентагоні заявили, що ракета вийшла з-під контролю, а її великі уламки можуть впасти на Землю і завдати шкоди.

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