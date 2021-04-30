США пока не планируют направлять Украине экстренный пакет военной помощи

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме пока не обсуждают предоставление Украине экстренного пакета военной помощи на фоне обострения конфликта с Россией. Он также отреагировал на заявление РФ об отводе войск.

"У нас продолжается сотрудничество в сфере безопасности с Украиной, в рамках которой мы предоставляем им военную технику, а также обеспечиваем какие-то формы подготовки. Как я сказал, наши отношения в сфере безопасности продолжаются. Вопрос о том, чтобы сделать что-то, выбивающееся из этого ритма, не обсуждается", - заявил советник Байдена.

В то же время Салливан подчеркнул, что США "готовы предоставить Украине определенные возможности" в рамках диалога между Вашингтоном и Киевом.

Кроме того, советник американского президента, назвал решение РФ об отводе своих войск от украинской границы "конструктивным шагом".

"Мы отметили тот факт, что они отвели значительное количество своих сил от границы и вернули их на свои привычные базы. Это конструктивный шаг", - сказал он.