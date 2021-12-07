ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США пока не будет эвакуировать из Украины своих дипломатов и граждан

Новина українською →
Украина, Вторник 07 декабря 2021 23:01
США пока не будет эвакуировать из Украины своих дипломатов и граждан Фото: США не будет эвакуировать дипломатов и своих граждан из Украины (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США пока не собираются эвакуировать из Украины своих дипломатов и граждан. Такое заявление сделали в посольстве США в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

В заявлении отмечается, что США пока не рассматривает возможность эвакуации своих дипломатов и граждан из Украины. Однако ситуация может измениться, если ситуация с безопасностью резко ухудшится.

"Правительство США в настоящее время не рассматривает возможность эвакуации сотрудников правительства США или американских граждан из Украины. Мы, как всегда, проводим обычное планирование действий в чрезвычайных ситуациях на случай, если ситуация с безопасностью резко ухудшится", - говорится в сообщении.

Напомним, что США расширят военную помощь Украине в случае вторжения РФ. Об этом сообщили в Белом доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
Два часа переговоров и предупреждение Байдена для Путина. Итоги саммита президентов США и РФ
Два часа переговоров и предупреждение Байдена для Путина. Итоги саммита президентов США и РФ
DAILY
Опасный "прецедент". Как в Черкасской области вопреки решению суда депутаты пытаются уничтожить работающую ферму
Артем Горовенкоредактор ленты новостей Опасный "прецедент". Как в Черкасской области вопреки решению суда депутаты пытаются уничтожить работающую ферму