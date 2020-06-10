В США похоронили Джорджа Флойда

В Хьюстоне (штат Техас, США) состоялись похороны Джорджа Флойда, умершего в результате применения к нему полицейскими удушающего приема. Члены семьи Флойда пришли проститься с покойным в белой одежде.

Об этом сообщает CNN.

Отметим, что, что Хьюстон является родным городом для Флойда.

Церемония прощания состоялась в церкви The Fountain of Praise. Прощальную речь произнес активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и бывший советник Белого дома при экс-президенте Бараке Обаме Альфред Чарльз Шарптон-младший.

На церемонии прощания также выступили бывший вице-президент США и канддат в президенты от Демократической партии Джо Байден, члены палаты представителей США Эл Грин и Шейл Джексон Ли, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер.

Байден, в частности, отметил, что "похороны Флойда - это время для расовой справедливости".

После церемония прощания гроб с телом Флойда повезли на кладбище Houston Memorial Gardens в городе Перленд, где он был похоронен рядом с матерью. Последнюю милю тело погибшего везли на катафалке, запряженном лошадьми.

Церемонию прощания посетили множество людей, среди них мать Эрика Гарнера, погибшего от удушающего приема белого полицейского Даниэля Панталео в 2014 году, а также родственники других жертв полицейского произвола.

Напомним, Джордж Флойд, которому было 46 лет, умер в больнице после того, как его задерживали полицейские 25 мая. Момент жесткого задержания Флойда, которое произошло 25 мая, попал на видео. На кадрах видно, как полицейский прижимает шею задержанного коленом к асфальту. При этом сам задержанный повторял фразу "Я не могу дышать".

Видео стало доступным через несколько дней после инцидента. Это вызвало волну возмущения и протестов. Мирные акции вскоре превратились в беспорядки и продолжаются до сих пор.

В сети публикуют видео, на которых выдно, как темнокожие люди занимаются мародерством и грабят и разносят магазины, разбивают машины и нападают даже на больницы.

Отметим, что полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда арестовали, правда он может выйти на свободу под залог в миллион доларов.