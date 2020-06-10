У США поховали Джорджа Флойда

В Х'юстоні (штат Техас, США) відбувся похорон Джорджа Флойда, померлого в результаті застосування до нього поліцейськими задушливого прийому. Члени сім'ї Флойда прийшли попрощатися з покійним в білому одязі.

Про це повідомляє CNN.

Зазначимо, що Х'юстон є рідним містом для Флойда.

Церемонія прощання відбулася в церкві The Fountain of Praise. Прощальну промову виголосив активіст за громадянські права чорношкірих, баптистський священик і колишній радник Білого дому при екс-президенті Бараку Обамі Альфред Чарльз Шарптон-молодший.

На церемонії прощання також виступили колишній віце-президент США і канддат в президенти від Демократичної партії Джо Байден, члени палати представників США Ел Грін і Шейл Джексон Лі, мер Х'юстона Сильвестр Тернер.

Байден, зокрема, зазначив, що "похорон Флойда - це час для расової справедливості".

Після церемонія прощання труну з тілом Флойда повезли на кладовище Houston Memorial Gardens в місті Перленд, де він був похований поруч з матір'ю. Останню милю тіло загиблого везли на катафалку, запряженому кіньми.

Церемонію прощання відвідали багато людей, серед них мати Еріка Гарнера, загиблого від задушливого прийому білого поліцейського Даніеля Панталео в 2014 році, а також родичі інших жертв поліцейського свавілля.

Нагадаємо, Джордж Флойд, якому було 46 років, помер у лікарні після того, як його затримували поліцейські 25 травня. Момент жорсткого затримання Флойда, яке відбулося 25 травня, потрапив на відео. На кадрах видно, як поліцейський притискає шию затриманого коліном до асфальту. При цьому сам затриманий повторював фразу "Я не можу дихати".

Відео стало доступним через кілька днів після інциденту. Це викликало хвилю обурення і протестів. Мирні акції незабаром перетворилися на заворушення і продовжуються до цих пір.

В мережі публікують відео, на яких помітно, як темношкірі люди займаються мародерством і грабують і розносять магазини, розбивають машини і нападають навіть на лікарні.

Зазначимо, що поліцейського Дерека Шовына, обвинуваченого у вбивстві Джорджа Флойда заарештували, правда він може вийти на свободу під заставу в мільйон доларів.