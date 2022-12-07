В США согласовали рекордный оборонный бюджет: сколько средств предусмотрено для Украины
Сенат Конгресса США согласовал рекордный оборонный бюджет на 847,3 млрд долларов, включая 800 млн долларов на военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект оборонного бюджета США.
"Наращивание помощи Украине и НАТО. Проект расширяет и модифицирует инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 млн долларов помощи в 2023 финансовом году", - говорится в проекте.
Отметим, что этот проект может стать самым большим в истории США, если его одобрят конгрессмены и сенаторы, а затем подпишет президент Джо Байден.
Помимо помощи Украине, в проекте предусмотрено выделение 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе, а также в нем предлагается продлить запрет на военное сотрудничество с РФ на пять лет и добиваться исключения Москвы из международных организаций, в том числе из G20.
Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал Конгресс не откладывать принятие законопроекта о расходах Пентагона на следующий год. Иначе дальнейше временное финансирование может повлиять на помощь Украине и закупки нового бомбардировщика B-21 Raider.
Также сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.
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