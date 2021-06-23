США подтвердили участие в украинских учениях See Breeze-2021

США подтвердили участие 6-го флота американских военно-морских сил (ВМС) в украинских учениях See Breeze-2021. Всего в военных маневрах примут участие представители 32 стран с 6 континентов.

"Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в совместных украинско-американских учениях See Breeze-2021, которые начинаются со следующей недели в черноморском регионе", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что в этом году в учениях примет участие рекордное с начала проведения See Breeze число стран-участниц. В маневрах будут задействованы представители 32 государств с 6 континентов. Кроме США и Украины в них будут участвовать Турция, Грузия, Румыния, Великобритания, Канада, Япония и другие.

В учениях будут задействованы: