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В США подтвердили, что совершают хакерские атаки в поддержку Украины

Фото: начальник Киберкомандования США генерал Пол Накасоне (news.sky.com)
Автор: Наталья Юрченко

В США впервые подтвердили, что совершают хакерские атаки в ответ на вторжение России в Украину. Они осуществляются в законной плоскости в соответствии с политикой Пентагона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью руководителя Киберкомандования США генерала Пола Накасоне изданию Sky News.

По его словам, данные операции были наступательного, оборонительного и информационного характера. Однако он не стал называть, какие именно "хакерские действия" совершают американские военные.

"Моя работа - оказывать ряд вариантов действий министру обороны и президенту, что я и делаю", - добавил генерал.

Также Накасоне подчеркнул, что в США ежедневно просчитывают возможность кибератаки России, поэтому стараются действовать на опережение - выявляют российских хакеров и их намерения.

Напомним, в Германии заявили, что количество кибератак России значительно увеличилось, что "крайне напрягает ситуацию".

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