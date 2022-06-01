У США підтвердили, що здійснюють хакерські атаки на підтримку України

У США вперше підтвердили, що здійснюють хакерські атаки у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Вони відбуваються в законній площині відповідно до політики Пентагону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Кіберкомандування США генерала Пола Накасоне виданню Sky News .

За його словами, дані операції були наступального, оборонного та інформаційного характеру. Проте він не став називати, які саме "хакерські дії" здійснюють американські військові.

"Моя робота - надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я і роблю", - додав генерал.

Також Накасоне підкреслив, що в США щодня прораховують можливість кібератаки Росії, тому намагаються діяти на випередження - виявляють російських хакерів та їх наміри.