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США подтвердили смерть своих военных в авиакатастрофе в Афганистане

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 18:20
США подтвердили смерть своих военных в авиакатастрофе в Афганистане
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

В катастрофе погибли 46-летний полковник и 30-летний капитан

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки официально подтвердило гибель двух американских военных в результате авиакатастрофы самолета в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным Пентагона, жертвами авиакатастрофы стали 46-летний полковник воздушного боевого командования Пол Восс и 30-летний капитан 37-й эскадрильи бомбардировщиков Райан Фанеуф.

Американские военнослужащие погибли в катастрофе самолета Bombardier E-11A, которая произошла в афганской провинции Газни 27 января.

Напомним, ранее в Пентагоне подтвердили, что самолет, который разбился в Афганистане, принадлежал Военно-воздушным силам США. Тогда в оборонном ведомстве отмечали, что судьба экипажа самолета неизвестна. Причины катастрофы расследуют представители Центрального командования Вооруженных сил США.

Как писало РБК-Украина, 27 января афганские СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Позже появилась информация, что самолет, который разбился в провинции Газни, мог принадлежать военным США. Ответственность за катастрофу взяла на себя группировка "Талибан".

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Новости Украины авиакатастрофаСоединенные Штаты АмерикиАфганистан
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