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В США подтвердили применение Россией против Украины гиперзвуковых ракет

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Ивано-Франковск, Воскресенье 20 марта 2022 05:21
В США подтвердили применение Россией против Украины гиперзвуковых ракет Самолет с гиперзвуковой ракетой (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Официальные лица США подтвердили, что Россия использовала против Украины гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В субботу Минобороны России заявило, что в пятницу войска РФ выпустили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" по складу военных боеприпасов в селе Делятин Ивано-Франковской области.

Министерство обороны США смогло отследить запуски ракет в режиме реального времени. Пуски, вероятно, были предназначены для проверки оружия и демонстрации возможностей нового вооружения вероятным противникам.

Новая ракета развивает скорость в пять раз больше скорости звука (свыше 6000 км/ч). Низкая траектория полета в сочетании с высокой скоростью и маневренностью затрудняет обнаружение гиперзвуковых ракет спутниками и радарами противоракетной обороны.

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