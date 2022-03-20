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У США підтвердили застосування Росією проти України гіперзвукових ракет

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Івано-Франківськ, Неділя 20 березня 2022 05:21
У США підтвердили застосування Росією проти України гіперзвукових ракет Літак з гіперзвуковою ракетою (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Офіційні особи США підтвердили, що Росія використовувала проти України гіперзвукові ракети "Кинджал". Це стало першим відомим застосуванням таких ракет у бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У суботу Міноборони Росії заявило, що в п'ятницю війська РФ випустили гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал" по складу військових боєприпасів в селі Делятин Івано-Франківської області.

Міністерство оборони США змогло відстежити запуски ракет в режимі реального часу. Пуски, ймовірно, були призначені для перевірки зброї і демонстрації можливостей нового озброєння ймовірним противникам.

Нова ракета розвиває швидкість в п'ять разів більше швидкості звуку (понад 6000 км/год). Низька траєкторія польоту в поєднанні з високою швидкістю і маневровістю ускладнює виявлення гіперзвукових ракет супутниками та радарами протиракетної оборони.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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