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В США подтвердили первый случай "Омикрона". Больной полностью привит

Автор: Дмитрий Кузнецов

Первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса подтвердили в США. Заболевший вернулся в страну из Южной Африки и прошел полный курс вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как уточняет телеканал, случай заражения штаммом "Омикрон" выявлен в Сан-Франциско (штат Калифорния). Больной вернулся в США из путешествия по Южной Африке 22 ноября.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи подтвердил первый случай заражения "Омикрон"-штаммом. По его словам, инфекцию у больного выявили 29 ноября. Сейчас человек находится на карантине. Он полностью вакцинирован от коронавируса и заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, по мнению ученых новый штамм коронавируса "Омикрон" может распространиться по всему миру и вытеснить вариант "Дельта".

Отметим, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда новый штамм коронавируса "Омикрон" придет в Украину.

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