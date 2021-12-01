В США подтвердили первый случай "Омикрона". Больной полностью привит

Первый случай заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса подтвердили в США. Заболевший вернулся в страну из Южной Африки и прошел полный курс вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как уточняет телеканал, случай заражения штаммом "Омикрон" выявлен в Сан-Франциско (штат Калифорния). Больной вернулся в США из путешествия по Южной Африке 22 ноября.
Главный инфекционист США Энтони Фаучи подтвердил первый случай заражения "Омикрон"-штаммом. По его словам, инфекцию у больного выявили 29 ноября. Сейчас человек находится на карантине. Он полностью вакцинирован от коронавируса и заболевание протекает в легкой форме.
Напомним, по мнению ученых новый штамм коронавируса "Омикрон" может распространиться по всему миру и вытеснить вариант "Дельта".
Отметим, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что пока сложно спрогнозировать, когда новый штамм коронавируса "Омикрон" придет в Украину.