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У США підтвердили перший випадок "Омікрона". Хворий повністю щеплений

Автор: Дмитрий Кузнецов

Перший випадок зараження "Омікрон"-штамом коронавірусу підтвердили в США. Хворий повернувся в країну з Південної Африки і пройшов повний курс вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як уточнює телеканал, випадок зараження штамом "Омікрон" виявлено в Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Хворий повернувся в США з подорожі по Південній Африці 22 Листопада.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі підтвердив перший випадок зараження "Омікрон"-штамом. За його словами, інфекцію у хворого виявили 29 листопада. Зараз людина перебуває на карантині. Він повністю вакцинований від коронавірусу і захворювання протікає в легкій формі.

Нагадаємо, на думку вчених новий штам коронавірусу "Омікрон" може поширитися по всьому світу і витіснити варіант "Дельта".

Зазначимо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поки складно спрогнозувати, коли новий штам коронавірусу "Омікрон" прийде в Україну.

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