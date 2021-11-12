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В США подтвердили онлайн-встречу Байдена и Си Цзиньпина: о чем будет разговор

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в понедельник, 15 ноября виртуальную встречу. Ожидается, что лидеры обсудят отношения между странами, в том числе обострившуюся конкуренцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Вечером в понедельник, 15 ноября, в Вашингтоне президент Джо Байден встретится виртуально с президентом Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после телефонного разговора, который произошел 9 сентября, Байден и Си Цзиньпин обсудят способы ответственного управления конкуренцией между США и Китаем.

Кроме того, лидеры обсудят совместную работу в тех сферах, где интересы обеих стран совпадают.

"На всем протяжении (разговора - ред.) президент Байден будет четко обозначать намерения и приоритеты США, а также четко и откровенно выражать опасения (США - ред.) по поводу Китая", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, о запланированной виртуальной встрече Байдена и Си Цзиньпиня ранее сообщило агентство Reuters. По его данным, в ходе беседы речь пойдет о торговле, правах человека и военной деятельности.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайДжозеф БайденСи Цзиньпинь