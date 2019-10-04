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США подпишет военное соглашение с Черногорией

Новости » В мире    04.10.2019 - 14:48
США подпишет военное соглашение с Черногорией
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Штаты поставят Черногории легкие тактические транспортные средства на 36 млн долларов

США и Черногория подпишут двустороннюю военную сделку по поставкам вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам государственного секретаря США Майка Помпео, предстоящая сделка будет крупнейшим соглашением между Америкой и Черногорией.

"США рассчитывают на поставку легких тактических транспортных средств на сумму 36 млн долларов нашему союзнику по НАТО, как только будет заключено это соглашение", - сообщил Помпео.

Также госсекретарь США отметил помощь Черногории в области разведки.

"Нам удалось разработать патч против новейшего российского вредоносного программного обеспечения, которое теперь защищает миллионы устройств по всему миру", - сказал Помпео.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Конгресс США предварительно одобрил поставку Украине дополнительной партии оружия на сумму 39 млн долларов. Сообщается, что США предоставят Украине 150 ракет и двух противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также военную помощь в размере 250 млн долларов.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал военную декларацию с Анджеем Дудой, главой Польши. Согласно декларации будет расширено военное присутствие Соединенных Штатов в Польше.

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