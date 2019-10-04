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США підпише військову угоду з Чорногорією

Новини » В світі    04.10.2019 - 14:48
США підпише військову угоду з Чорногорією
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Штати поставлять Чорногорії легкі тактичні транспортні засоби на 36 млн доларів

США і Чорногорія підпишуть двосторонню військову угоду щодо постачання озброєнь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами державного секретаря США Майка Помпео, майбутня угода буде найбільшим угодою між Америкою і Чорногорією.

"США розраховують на постачання легких тактичних транспортних засобів на суму 36 млн доларів нашому союзнику по НАТО, як тільки буде укладено цю угоду", - повідомив Помпео.

Також держсекретар США відзначив допомогу Чорногорії в області розвідки.

"Нам вдалося розробити патч проти новітнього російського шкідливого програмного забезпечення, яке тепер захищає мільйони пристроїв по всьому світу", - сказав Помпео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Конгрес США попередньо схвалив поставку Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів. Повідомляється, що США нададуть Україні 150 ракет і двох протитанкових ракетних комплексів Javelin, а також військову допомогу в розмірі 250 млн доларів.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп підписав військову декларацію з Анджеєм Дудою, главою Польщі. Згідно декларації буде розширено військову присутність Сполучених Штатів у Польщі.

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