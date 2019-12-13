США может подписать крупную торговую сделку с Британией

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа Консервативной партии Великобритании на парламентских выборах позволит сторонам заключить новое торговое соглашение. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Американский президент поздравил премьер-министра Бориса Джонсона с победой на выборах, а также заявил, что сделка с США для Великобритании будет более выгодной чем с Европейским союзом.

"Поздравляю Бориса Джонсона с великолепной победой. Великобритания и США теперь свободно смогут заключить значительную новую торговую сделку после Brexit (выход Британии из ЕС - ред.). Потенциал этой сделки будет гораздо выше, а выгоды от нее больше, чем в случае сделки с ЕС", - написал Трамп.

Напомним, 12 декабря прошли парламентские выборы в Великобритании. По данным экзит-поллов Консервативная партия, возглавляемая Джонсоном, побеждает на выборах. Консерваторы могут получить 368 кресел в 650-местном парламенте.

Как отметил Джонсон, согласно результатам его правительство, получило мандат на выполнение Brexit. При этом он готов приступить к выполнению плана по выходу страны из ЕС уже сегодня, если результаты экзит-поллов подтвердятся.