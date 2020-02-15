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США подняли пошлины на самолеты европейского производства

Новости » Экономика     15.02.2020 - 06:12
США подняли пошлины на самолеты европейского производства
Иллюстративное фото (airbus.com)

Таможенный тариф подняли с 10% до 15%

США подняли таможенный тариф на самолеты произведенные в ЕС, с 10% до 15%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что тариф вступит в силу 18 марта. В октябре ВТО, рассмотрев претензии в отношении европейского авиапроизводителя Airbus, который США обвиняют в долговременном получении скрытых субсидий от Европейского союза, предоставили Вашингтону право ввести тарифы на европейский импорт на сумму 7,5 млрд долларов ежегодно.

18 октября США установили 10% таможенную ставку на все самолеты Airbus и 25% на многие иные товары - от сыра до виски.

Комментируя последнее решение Вашингтона, Офис торгового представителя США распространил заявление, в котором указал, что готов достичь соглашения с ЕС по этому вопросу.

Airbus заявил, что этот шаг Вашингтона негативно отразится на американских авиакомпаниях и усложнит переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что в Европейском союзе выразили сожаление в связи с решением США ввести новые торговые пошлины против ЕС по делу Airbus и пообещали ввести ответные пошлины, мотивируя их нарушениями США в деле Boeing.

РБК-Украина писало, что Евросоюз пригрозил США пошлинами на 39 млрд долларов, если США обложат тарифами импортные автомобили.

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