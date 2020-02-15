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США підняли мита на літаки європейського виробництва

Новини » Економіка     15.02.2020 - 06:12
США підняли мита на літаки європейського виробництва
Ілюстративне фото (airbus.com)

Митний тариф підняли з 10% до 15%

США підняли митний тариф на літаки виготовлені в ЄС, з 10% до 15%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що тариф набуде чинності 18 березня. У жовтні СОТ, розглянувши претензії щодо європейського авіавиробника Airbus, який США звинувачують у довготривалому отриманні прихованих субсидій від Європейського союзу, надали Вашингтону право ввести тарифи на європейський імпорт на суму 7,5 млрд доларів щорічно.

18 жовтня США встановили 10% митну ставку на всі літаки Airbus і 25% на багато інші товари - від сиру до віскі.

Коментуючи останнє рішення Вашингтона, Офіс торговельного представника США розповсюдив заяву, в якій вказав, що готовий досягти угоди з ЄС по цьому питанню.

Airbus заявив, що цей крок Вашингтона негативно позначиться на американських авіакомпаніях і ускладнить переговорний процес.

Раніше повідомлялося, що в Європейському союзі висловили жаль у зв'язку з рішенням США ввести нові торгові мита проти ЄС по справі Airbus і пообіцяли ввести відповідні мита, мотивуючи їх порушеннями США у справі Boeing.

РБК-Україна писало, що Євросоюз пригрозив США митами на 39 млрд доларів, якщо США обкладуть тарифами імпортні автомобілі.

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