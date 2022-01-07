UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США уже подготовили новый пакет военной помощи Украины, - NBC

Автор: Дмитрий Левицкий

Администрация президента США Джо Байдена уже подготовила новый пакет военной помощи для Украины. Этот пакет будет приложением к той американской помощи, которая уже поступает в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC.

Как отметил телеканал, о подготовке нового пакета военной помощи рассказали неназванные действующие и бывшие американские чиновники. Источник телеканала, знакомый с мнением украинского правительства, сообщил, что Киев надеется на готовность администрации Байдена одобрить дополнительную помощь.

Кроме того, администрация США, как говорят чиновники, готова предупредить Россию о том, что в случае нового нападения на Украину американская сторона поможет украинским военным, а также поддержит расширение военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Белый дом и Госдепартамент США пока не комментируют информацию, распространенную телеканалом NBC.

Напомним, ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявляла, что украинские военные получат дополнительную помощь от Вашингтона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаВоенная помощь