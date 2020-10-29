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США поддерживают Украину в борьбе с нападениями на ход реформ, - посольство

Киев, Четверг 29 октября 2020 18:31
США поддерживают Украину в борьбе с нападениями на ход реформ, - посольство
Фото: посольство США в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки отреагировали на решение Конституционного суда Украины относительно уголовного наказания за недостоверное декларирование. Вашингтон поддерживает Украину в борьбе с нападениями на ход реформ.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине на странице в Twitter.

В посольстве уверены, что Украине удастся воплотить стремление Революции Достоинства лишь тогда, когда общий интерес будет преобладать над интересами отдельных корыстных лиц.

"США поддерживают народ Украины, правительство и президента Зеленского в борьбе с нападениями со стороны определенных заинтересованных сторон ради того, чтобы развернуть в обратную сторону ход реформ, проведенных за последние шесть лет", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на днях КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Также КСУ заблокировал работу Национального агентства по предотвращению коррупции и системы электронных деклараций.

Как писало РБК-Украина, решение КСУ по декларированию осудили послы стран "Большой семерки". В G7 призвали Украину не допустить "возврата в прошлое".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинская власть уже получила сигналы от международных партнеров по решению КСУ.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийКонституционный суд УкраиныСоединенные Штаты Америкиреформы

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