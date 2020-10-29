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Зеленский о реакции ЕС на решение КСУ: мы уже получили сигналы

Киев, Четверг 29 октября 2020 17:51
Зеленский о реакции ЕС на решение КСУ: мы уже получили сигналы
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила реакцию партнеров Европейского союза на решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования.

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Отмена контрольной функции Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовная ответственность за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет восприниматься обществом, а также с нашими партнерами в Евросоюзе. Мы с вами уже получили сигналы", - заявил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Европейским союзом, однако в Кабинете министров уже опровергли ее.

Кроме того, послы G7 осудили решение КСУ и заявили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

Добавим, что 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийЕвросоюзКонституционный суд Украины

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