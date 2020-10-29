Зеленский о реакции ЕС на решение КСУ: мы уже получили сигналы

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила реакцию партнеров Европейского союза на решение Конституционного суда Украины, который отменил проверку электронного декларирования.

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Отмена контрольной функции Национального агентства по вопросам противодействия коррупции и уголовная ответственность за сознательное нарушение требований законодательства при декларировании никогда не будет восприниматься обществом, а также с нашими партнерами в Евросоюзе. Мы с вами уже получили сигналы", - заявил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Европейским союзом, однако в Кабинете министров уже опровергли ее.

Кроме того, послы G7 осудили решение КСУ и заявили, что Украина уже достигла значительного прогресса и "не должна возвращаться в прошлое".

Добавим, что 27 октября КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.