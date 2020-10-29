США підтримують Україну у боротьбі з нападами на хід реформ, - посольство

Фото: посольство США в Україні (РБК-Україна)

Сполучені Штати Америки відреагували на рішення Конституційного суду України щодо кримінального покарання за недостовірне декларування. Вашингтон підтримує Україну в боротьбі з нападами на хід реформ.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні на сторінці у Twitter.

У посольстві впевнені, що Україні вдасться втілити прагнення Революції Гідності лише тоді, коли спільний інтерес переважатиме над інтересами окремих корисливих осіб.

"США підтримують народ України, уряд та президента Зеленського у боротьбі з нападами з боку певних зацікавлених сторін заради того, щоб розвернути у зворотній бік хід реформ, проведених за останні шість років", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, днями КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Також КСУ заблокував роботу Національного агенства з запобігання корупції та системи електронних декларацій.

Як писало РБК-Україна, рішення КСУ щодо декларування засудили посли країн "Великої сімки". В G7 закликали Україну не допустити "повернення в минуле".

Крім того, президент України Володимир Зеленський розповів, що українська влада вже отримала сигнали від міжнародних партнерів щодо рішення КСУ.