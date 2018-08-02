США поддерживают предоставление Украине Томоса об автокефалии, - посол

Украина получила полную поддержку в вопросе Томоса об автокефалии

В США поддерживают предоставление Томоса о Единой поместной Украинской православной церкви. Об этом посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый заявил в интервью "Укринформу".

Он рассказал, что Украина имеет консолидированную поддержку православных церквей, по сути, всего Западного полушария.

"Вопросы религии и церкви не являются той сферой, где государственные структуры непосредственно влияют на решение. Этим занимаются именно религиозные организации. И мы имеем консолидированную поддержку православных церквей, по сути, всего Западного полушария. И я очень благодарен за позицию Украинской православной церкви США, за лидерство митрополита Антония и архиепископа Даниила, за единство, которое было продемонстрировано буквально на днях во время празднования 100 лет основания УПЦ в Америке. Там присутствовали члены Константинопольского Синода, представители автокефальных церквей разных стран, и у меня сложилось очень позитивное впечатление после общения с ними", - сообщил Чалый.

Очевидно, что УПЦ США поддерживает этот вопрос, хотя дискуссии были, но сейчас они завершились, и мы получили полную и мощную поддержку, заявил посол.

Напомним, в материале РБК-Украина "Автокефалия для Украины: как проходит подготовка к созданию единой поместной церкви" говорилось, что Синод Вселенского патриархата может принять решение о предоставлении Томоса о Единой поместной Украинской православной церкви на своей следующей сессии в конце августа.