США підтримують надання Україні Томосу про автокефалію, - посол

Україна має підтримку православних церков усієї Західного півкулі

У США підтримують надання Томосу про Єдину помісну Українську православну церкву. Про це посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Він розповів, що Україна має консолідовану підтримку православних церков, по суті, всього Західного півкулі.

"Питання релігії й церкви не є тією сферою, де державні структури безпосередньо впливають на рішення. Цим займаються саме релігійні організації. І ми маємо консолідовану підтримку православних церков, по суті, всієї Західної півкулі. І я дуже вдячний за позицію Української Православної Церкви США, за лідерство митрополита Антонія і архієпископа Даниїла, за єдність, яка була продемонстрована буквально днями під час відзначення 100 років заснування УПЦ в Америці. Там були присутні члени Константинопольського Синоду, представники автокефальних церков різних країн, і у мене склалося дуже позитивне враження після спілкування з ними", - повідомив Чалий.

Очевидно, що УПЦ США підтримує це питання, хоча дискусії були, але зараз вони завершилися, і ми отримали повну і потужну підтримку, заявив посол.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна "Автокефалія для України: як проходить підготовка до створення єдиної помісної церкви" говорилося, що Синод Вселенського патріархату може прийняти рішення про надання Томосу на своїй наступній сесії наприкінці серпня.