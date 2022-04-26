США поддержат решение Украины о нейтральности, если оно будет, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддержит решение Украины по поводу нейтральности, если оно будет. Однако он подчеркнул, что это будут решать только украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Блинкена в комитете Сената США по иностранным делам.

Блинкен вступил в спор с одним из сенаторов, который заявил, что Россия могла напасть на Украину именно из-за того, что США поддерживали ее членство в НАТО. По мнению сенатора, нейтральный статус Украины помог бы сейчас завершить войну с РФ.

"Эти решения принимают сами украинцы (касательно НАТО - ред.). Мы должны сделать, чтобы у этой страны были возможности бороться с агрессией РФ и укрепить свои позиции за столом переговоров. Если это произойдет, то мы поддержим позицию Украины, если она согласится участвовать в этих переговорах", - ответил госсекретарь.