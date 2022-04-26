США підтримають рішення України щодо нейтральності, якщо воно буде, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон підтримає рішення України щодо нейтральності, якщо воно буде. Однак він наголосив, що це будуть вирішувати лише українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу Блінкена в комітеті Сенату США з закордонних справ.

Блінкен вступив у суперечку з одним із сенаторів, який заявив, що Росія могла напасти на Україну саме через те, що США підтримували її членство в НАТО. На думку сенатора, нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну з РФ.

"Ці рішення приймають самі українці (щодо НАТО - ред.). Ми маємо зробити, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію РФ та зміцнити свої позиції за столом переговорів. Якщо це відбудеться, то ми підтримаємо позицію України, якщо вона погодиться брати участь у цих переговорах", - відповів йому держсекретар.