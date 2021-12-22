США поддержали продажу Литве противотанковых комплексов Javelin

Вильнюс изначально запрашивал покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внес дополнения в свой запрос.

Продажа этих вооружений, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе".

С точки зрения Вашингтона, она также "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент.

После того как оно было получено, американская администрация уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.