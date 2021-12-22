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США підтримали продаж Литві протитанкових комплексів Javelin

Автор: Артур Родивилов

Американська адміністрація прийняла рішення продати Литві протитанкові ракетні комплекси Javelin на загальну суму в 125 мільйонів доларів. Загалом передадуть 30 командно-пускових установок і 341 ракету до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Вільнюс спочатку запитував покупку 10 командно-пускових установок і 111 ракет, але потім вніс доповнення у свій запит.

Продаж цих озброєнь, на думку американської влади, сприятиме "підтримці зовнішньої політики і національної безпеки США коштом допомоги в посиленні безпеки союзника по НАТО, який є важливою силою в забезпеченні миру і стабільності в Європі".

З точки зору Вашингтона, вона також "не призведе до зміни базового військового балансу в регіоні".

Відповідно до національного законодавства США, дозвіл на виконання нинішніх домовленостей видає Держдепартамент.

Після того як воно було отримано, американська адміністрація повідомила Конгрес про прийняте рішення. У законодавчої гілки влади США тепер є 30 днів на вивчення цього військового контракту і його можливе блокування.

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