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США поддержали нормандский формат: Россия продолжает агрессию на Донбассе

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Вашингтон, Четверг 02 сентября 2021 04:22
США поддержали нормандский формат: Россия продолжает агрессию на Донбассе Фото: США полностью поддержали нормандский формат урегулирования на Донбассе (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты полностью поддерживают нормандский формат. Урегулирование конфликта на востоке Украины должно быть на принципах международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление лидеров США и Украины, опубликованном на сайте Белого дома.

Как отмечается в тексте документа, распространенном пресс-службой Белого дома, США "подтверждают полную поддержку международных усилий, включая нормандский формат, нацеленных на дипломатическое урегулирование путем переговоров конфликта на востоке Украины на основе международного права, в том числе Устава ООН".

Одновременно в заявлении, по сути, заявляется, что ответственность за продолжение конфликта на Донбассе несет Россия.

"Мы сообща призываем Россию вновь продемонстрировать приверженность прекращению огня на востоке Украины и неподдельно участвовать в усилиях по урегулированию конфликта с целью завершения войны", - говорится в документе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену присоединиться к урегулированию на Донбассе. Зеленский предложил США новый формат переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

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