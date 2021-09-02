США підтримали нормандський формат: Росія продовжує агресію на Донбасі

Сполучені Штати повністю підтримують нормандський формат. Врегулювання конфлікту на сході України має бути на принципах міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів США та України, опубліковану на сайті Білого дому .

Як наголошується в тексті документа, поширеному прес-службою Білого дому, США "підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включаючи нормандський формат, націлених на дипломатичне врегулювання шляхом переговорів конфлікту на сході України на основі міжнародного права, в тому числі Статуту ООН".

Одночасно в заяві, по суті, заявляється, що відповідальність за продовження конфлікту на Донбасі несе Росія.

"Ми спільно закликаємо Росію знову продемонструвати прихильність припиненню вогню на сході України та непідробно брати участь у зусиллях з врегулювання конфлікту з метою завершення війни", - йдеться в документі.