США підтримали нормандський формат: Росія продовжує агресію на Донбасі
Сполучені Штати повністю підтримують нормандський формат. Врегулювання конфлікту на сході України має бути на принципах міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву лідерів США та України, опубліковану на сайті Білого дому.
Як наголошується в тексті документа, поширеному прес-службою Білого дому, США "підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включаючи нормандський формат, націлених на дипломатичне врегулювання шляхом переговорів конфлікту на сході України на основі міжнародного права, в тому числі Статуту ООН".
Одночасно в заяві, по суті, заявляється, що відповідальність за продовження конфлікту на Донбасі несе Росія.
"Ми спільно закликаємо Росію знову продемонструвати прихильність припиненню вогню на сході України та непідробно брати участь у зусиллях з врегулювання конфлікту з метою завершення війни", - йдеться в документі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Джо Байдену приєднатися до врегулювання на Донбасі. Зеленський запропонував США новий формат переговорів щодо врегулювання конфлікту з Росією.