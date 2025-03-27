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США подали позов на 47 млн доларів від продажу іранської нафти

Четвер 27 березня 2025 04:59
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США подали позов на 47 млн доларів від продажу іранської нафти Фото: посередники замаскували нафту під малайзійське походження (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США подали цивільний позов про конфіскацію 47 млн доларів, отриманих від продажу у 2024 році близько 1 млн барелів нафти. Вона, імовірно з Ірану, зберігалася Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У заяві американської прокуратури йдеться, що згідно зі скаргою, у період із 2022 до 2024 року діяла схема зі сприяння у відвантаженні, зберіганні та продажі іранської нафти. План здійснювався в інтересах Корпусу вартових Ісламської революції та його сил "Кудс" - обидві групи визнані терористичними.

Як повідомляється, посередники замаскували нафту під малайзійське походження і маніпулювали автоматичною системою ідентифікатора танкера, щоб приховати, що нафту було завантажено в Ірані. За даними суду, продукція зберігалася на нафтосховищі Jadranski naftovod в Омішалі (Хорватія).

Позов про цивільну конфіскацію було подано в середу в Окружний суд США в окрузі Колумбія.

Bloomberg зазначає, що адміністрація Трампа пообіцяла чинити "максимальний тиск" на Іран, щоб обмежити й імпорт сирої нафти. У Білому домі заявляли, що це приносить дохід, який підтримує підтримувані Тегераном групи ополченців. Зокрема, нещодавно Вашингтон запровадив санкції проти терміналу зберігання в Китаї. Це сталося після того, як було виявлено, що він забирав іранську нафту.

Детальніше про санкції США проти Китаю за іранську нафту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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