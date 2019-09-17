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США подали иск против Сноудена из-за его новой книги

Новости » В мире    17.09.2019 - 22:31
США подали иск против Сноудена из-за его новой книги
Фото: Эдвард Сноуден (из открытых источников)

Власти США считают, что Сноуден нарушил договор о неразглашении информации

Во вторник, 17 сентября, власти США подали судебный иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена, который в 2013 году обнародовал секретные документы, касающихся телефонного прослушивания и интернет-наблюдения людей американскими спецслужбами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Власти США считают, что выпуск книги является нарушением договора о неразглашении информации.

"Сноуден опубликовал свои мемуары под названием "Постоянная запись", не передав их на предварительное рассмотрение спецслужбам. Кроме того, Сноуден нарушил соглашения о неразглашении во время публичных выступлений", - говорится в заявлении Министерства юстиции США.

Отмечается, что власти США хотят получить все доходы, вырученные Сноуденом от продажи книги, а юридические лица, стоящие за публикацией книги, называются в иске номинальными ответчиками.

Представитель Сноудена и его издатель Macmillan ситуацию с иском пока не прокомментировали.

Напомним, Сноуден живет в России с тех пор, как он раскрыл подробности программ слежки, осуществляемых американскими спецслужбами. Власти США не единожды пытались добиться его уголовного преследования за раскрытие государственных секретов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сноуден хочет получить убежище во Франции. Об этом он попросил президента Эманнуэля Макрона.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЭдвард СноуденСуд
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