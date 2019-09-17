ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США подали позов проти Сноудена через його нову книгу

Новини » В світі    17.09.2019 - 22:31
США подали позов проти Сноудена через його нову книгу
Фото: Едвард Сноуден (з відкритих джерел)

Влада США вважає, що Сноуден порушив угоду про нерозголошення інформації

У вівторок, 17 вересня, влада США подала судовий позов проти колишнього співробітника ЦРУ і Агентства нацбезпеки Едварда Сноудена, який у 2013 році оприлюднив секретні документи, що стосуються телефонного прослуховування та інтернет-спостереження людей американськими спецслужбами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Влада США вважають, що випуск книги є порушенням договору про нерозголошення інформації.

"Сноуден опублікував свої мемуари під назвою "Постійний запис", не передавши їх на попередній розгляд спецслужбам. Крім того, Сноуден порушив угоди про нерозголошення під час публічних виступів", - йдеться в заяві Міністерства юстиції США.

Зазначається, що влада США хоче отримати всі доходи, отримані Сноуденом від продажу книги, а юридичні особи, які стоять за публікацією книги, називаються в позові номінальними відповідачами.

Представник Сноудена і його видавець Macmillan ситуацію з позовом поки не прокоментували.

Нагадаємо, Сноуден живе в Росії з тих пір, як він розкрив подробиці програм стеження, які здійснюються американськими спецслужбами. Влада США неодноразово намагалися домогтися його кримінального переслідування за розголошення державних секретів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сноуден хоче отримати притулок у Франції. Про це він попросив президента Эманнуэля Макрона.

Білорусь і США через 11 років відновлять дипломатичні відносини на рівні послів Трамп заявив про передчасність візиту до КНДР
Новини України Сполучені Штати АмерикиЭдвард СноуденСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся