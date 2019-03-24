В США подали иск против Минюста из-за отказа публиковать доклад Мюллера

В США научно-исследовательский Центр обработки электронной конфиденциальной информации подал иск против Минюста в связи с тем, что полученный от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад о вмешательстве РФ в ход выборов в Соединенных Штатах не стали публиковать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Сообщается, что в Центре обработки электронной конфиденциальной информации считают, что доклад должен стать доступен общественности. Публиковать его сразу после получения министерство не стало

Подобными действиями, как считают представители EPIC, в министерстве нарушают закон о свободе информации (FOIA). Содержание доклада Мюллера "имеет широкий общественный интерес".

"Общественность имеет право в полном объеме знать данные о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США и о том, играл ли президент Соединенных Штатов какую-либо роль в этом вмешательстве", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный прокурор США Уильям Барр в субботу, 23 марта, рассмотрел конфиденциальный отчет расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в ход выборов в Соединенных Штатах.

Так, в Министерстве юстиции сообщили, что в данное время нет никаких резюме для лидеров Судебного комитета. Сам Барр заявил, что имеет намерения отправить свою версию в Конгресс уже в это воскресенье.