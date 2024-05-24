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США почнуть вводити візові обмеження щодо Грузії через закон про іноагентів

Ілюстративне фото: Сполучені Штати введуть візові обмеження щодо Грузії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

США запроваджують нову політику щодо введення візових обмежень стосовно Грузії через закон про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретара США Ентоні Блінкена.

"Сьогодні я також починаю всеосяжний перегляд двостороннього співробітництва між Сполученими Штатами і Грузією", - зазначив Блінкен.

Він також заявив, що під час перегляду відносин між двома країнами Вашингтон "братиме до уваги дії Грузії під час ухвалення власних рішень".

"У міру того, як громадяни Грузії висловлювалися проти цього закону, ми бачили явні ознаки кампанії залякування і застосування насильства для придушення мирного інакомислення. Як "закон про національну безпеку", так і репресивна тактика, яка використовується для придушення правомірної незгоди, підривають грузинську демократію та основні свободи, на які має право грузинський народ, і суперечать давно заявленій меті Грузії - відображеній у її конституції - євроатлантичній інтеграції та стратегічному партнерству зі Сполученими Штатами", - стверджував держсекретар.

Закон про іноагентів в Грузії

На початку травня парламент Грузії, більшість в якому займає партія "Грузинська мрія", підтримав у трьох читаннях так званий закон про іноагентів. 

Прийнятий документ може вплинути на права незалежних грузинських ЗМІ та неурядових організацій. Адже тепер ЗМІ, які мають фінансування з-за кордону, зобов'язані будуть повідомляти про це.

Водночас в ЄС та НАТО заявили, що ухвалення цього закону може нашкодити інтеграції Грузії. Пізніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон.

Більше про ситуацію в Грузії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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