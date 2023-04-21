США почнуть навчання українських бійців на танках Abrams в найближчі тижні, - AP

Як пише видання, посилаючись на офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня.

"Українські військові розпочнуть навчання через пару тижнів. Ці тренування займуть близько 10 тижнів", - цитує АР заяву джерела.

Вказано, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні, Натомість у Штатах вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки українцям на передову.

"Ця ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові й можуть виконувати бойові завдання. Ці машини переобладнуються під потреби України", - пояснює джерело виданню.

За словами чиновників, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку - одні навчаться керувати танками, а інші - ремонтувати та обслуговувати їх.

"Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками", - додають чиновники на умовах анонімності.

Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати планують передати Україні танки Abrams до кінця цього року.

Зазначимо, що США нададуть Україні Abrams M1A1 замість версії M1A2. Як пояснювали в Пентагоні, це прискорить постачання танків.

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