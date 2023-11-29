США почнуть доставляти гуманітарну допомогу до Сектору Газа військовими літаками

США почали використовувати військово-транспортні літаки C-17 Globemaster для доставки гуманітарної допомоги сектору Газа. Раніше використовували лише комерційні авіалінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на C-Span .

Сполучені Штати використовували військово-транспортні літаки C-17 Globemaster для доставки додаткової гуманітарної допомоги мешканцям сектору Газа, зібраної за сприяння ООН.

"Сьогодні Сполучені Штати переправили повітрям 24,5 тонн гуманітарної допомоги ООН, щоб забезпечити мешканців Гази життєво необхідними медичними засобами, теплим одягом, продовольством та харчуванням", - зазначив представник оборонного відомства США.

За словами Райдера, найближчими днями буде здійснено додаткові авіарейси. Раніше допомога надавалася комерційними авіалініями.

Літаки С-17

C-17 Globemaster III – це вантажний літак, здатний перевозити танки, автомобілі, боєприпаси, а також людей. Його вантажопідйомність складає 77,5 тонн і може перевозити до 134 пасажирів або 336 парашутистів.

C-17 Globemaster III використовується у ВПС США для:

доставки військ та вантажів до зон бойових дій;

евакуації поранених та біженців;

підтримка гуманітарних операцій;

доставці військової техніки та обладнання.

C-17 Globemaster III також використовується у ВПС інших країн, включаючи Австралію, Канаду, Велику Британію та Катар.

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