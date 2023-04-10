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США починають масштабні навчання з ядерного стримування

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США, Понеділок 10 квітня 2023 18:14
США починають масштабні навчання з ядерного стримування Ілюстративне фото: США починають масштабні навчання з ядерного стримування (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Стратегічне командування Збройних сил США 11 квітня розпочне свої щорічні навчання з ядерного командування та контролю Global Thunder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Збройних сил США

До навчань залучать персонал усього стратегічного командування, а також країни-союзники, зокрема Британію.

Метою навчань є посилення ядерної готовності та забезпечення безпечних і надійних сил стратегічного стримування.

Громадян попереджають про зростання кількості польотів бомбардувальної авіації на час навчань.

Зазначимо, що стратегічне командування відповідає за стратегічне стримування, ядерні операції, спільні операції в електромагнітному спектрі, протиракетну оборону, аналіз і цілепокладання.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Росія провела ядерні навчання "Гром".

Того ж дня США заявили про успішне проведення гіперзвукових випробувань.

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