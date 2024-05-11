США з початку вторгнення РФ передали Україні військову допомогу на 50 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

"Сполучені Штати виділили понад 51,3 млрд доларів на допомогу Україні у сфері безпеки з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад 50,6 млрд доларів після неспровокованого та жорстокого вторгнення РФ 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони США .

В оборонному відомстві також опублікували докладний перелік озброєнь та боєприпасів, які США передали Україні.

Так, ЗСУ отримали одну батарею Patriot, 12 зенітно-ракетних комплексів NASAMS, системи HAWK, а також ракети до них. Сполучені Штати також передали понад дві тисячі ПЗРК Stinger, системи Avenger та VAMPIRE, два десятки РЛС та ін.

Що стосується засобів поразки противника, то ЗСУ з 24 лютого 2022 року отримали понад 40 систем HIMARS, пускові установки для бомб наземного базування, майже дві сотні 155-мм гаубиць та понад 3 млн снарядів до них. Крім того, українські військові отримали понад сім тисяч високоточних снарядів та десятки тисяч снарядів дистанційного мінування RAAM.

Також з 24 лютого в Україну відправлено понад 70 гаубиць 105-мм калібру та 800 тисяч снарядів до них. Більше того, Пентагон також зумів забезпечити постачання в Україну понад півмільйона снарядів інших калібрів, у тому числі 203 мм, 152 мм, 130 мм, 60 тисяч ракет РСЗВ "Град" та ін.

ЗСУ також отримали від США 31 танк Abrams, 45 танків Т-72Б, понад 300 БМП Bradley, 189 БТР Stryker, понад 400 БТР M113 та 250 броньованих машин M117. Крім того, Пентагон передав Україні понад тисячу машин MRAP, понад 3 тисячі транспортерів HMMWV, 200 легких тактичних автомобілів, 300 БМП, 80 вантажівок і 144 причепи для перевезення важкої техніки.

Також зазначається, що Україна отримала 20 вертольотів Мі-17, дрони Switchblade, безпілотники Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma та Scan Eagle, а також радари, протирадіолокаційні ракети HARMs, більше шести ракет Zuni, ракети Hydra-70 та ін.

"Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні додаткові можливості для самооборони", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.