США з початку вторгнення РФ передали Україні військову допомогу на 50 млрд доларів
З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати передали Україні військову допомогу понад 50 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.
"Сполучені Штати виділили понад 51,3 млрд доларів на допомогу Україні у сфері безпеки з початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі понад 50,6 млрд доларів після неспровокованого та жорстокого вторгнення РФ 24 лютого 2022 року", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони США .
В оборонному відомстві також опублікували докладний перелік озброєнь та боєприпасів, які США передали Україні.
Так, ЗСУ отримали одну батарею Patriot, 12 зенітно-ракетних комплексів NASAMS, системи HAWK, а також ракети до них. Сполучені Штати також передали понад дві тисячі ПЗРК Stinger, системи Avenger та VAMPIRE, два десятки РЛС та ін.
Що стосується засобів поразки противника, то ЗСУ з 24 лютого 2022 року отримали понад 40 систем HIMARS, пускові установки для бомб наземного базування, майже дві сотні 155-мм гаубиць та понад 3 млн снарядів до них. Крім того, українські військові отримали понад сім тисяч високоточних снарядів та десятки тисяч снарядів дистанційного мінування RAAM.
Також з 24 лютого в Україну відправлено понад 70 гаубиць 105-мм калібру та 800 тисяч снарядів до них. Більше того, Пентагон також зумів забезпечити постачання в Україну понад півмільйона снарядів інших калібрів, у тому числі 203 мм, 152 мм, 130 мм, 60 тисяч ракет РСЗВ "Град" та ін.
ЗСУ також отримали від США 31 танк Abrams, 45 танків Т-72Б, понад 300 БМП Bradley, 189 БТР Stryker, понад 400 БТР M113 та 250 броньованих машин M117. Крім того, Пентагон передав Україні понад тисячу машин MRAP, понад 3 тисячі транспортерів HMMWV, 200 легких тактичних автомобілів, 300 БМП, 80 вантажівок і 144 причепи для перевезення важкої техніки.
Також зазначається, що Україна отримала 20 вертольотів Мі-17, дрони Switchblade, безпілотники Phoenix Ghost, CyberLux K8, Altius-600 UAS, Jump-20 UAS, Hornet, Puma та Scan Eagle, а також радари, протирадіолокаційні ракети HARMs, більше шести ракет Zuni, ракети Hydra-70 та ін.
"Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні додаткові можливості для самооборони", - йдеться у повідомленні Міністерства оборони США.
Новий пакет військової допомоги від США
Нагадаємо, що вчора, 10 травня, Сполучені Штати оголосили про надання Україні озброєння в рамках нового пакету військової допомоги на 400 млн. доларів. Зазначається, що це вже другий пакет військової допомоги Україні від США після того, як Конгрес виділив на це гроші наприкінці квітня.
За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, Україна отримає від США ракети для Patriot, NASAMS, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS та артилерії, техніку та інше.
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