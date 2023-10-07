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У США почали розслідування щодо Freedom Holding, власник якого потрапив під санкції України

Субота 07 жовтня 2023 07:45
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У США почали розслідування щодо Freedom Holding, власник якого потрапив під санкції України Ілюстративне фото: у США почали розслідування щодо Freedom Holding (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Федеральні прокурори США та Комісія з цінних паперів і бірж розпочала слідство щодо казахстанського фінтех-холдингу Freedom Holding, акції якого котируються на біржі Nasdaq.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Відомо, що слідчі вивчають питання, які стосуються системи внутрішнього контролю, інсайдерських операцій і дотримання санкцій. Компанію перевіряють вже кілька місяців.

"Компанія зі штаб-квартирою в Алмати, Казахстан, має ринкову капіталізацію 5 мільярдів доларів і контролюється 35-річним мільярдером Тимуром Турловим, колишнім громадянином Росії, який володіє мажоритарним пакетом акцій. Прокуратура штату Массачусетс також робить попередні запити щодо Freedom, свідчать документи, з якими ознайомився телеканал. Такі запити часто відбуваються після того, як цивільне розслідування виявляє докази можливих злочинів", - пише CNBC.

З початку слідства акції Freedom Holding впали на 9,3% після новини CNBC. SEC і Мін'юст США ретельно вивчають внутрішній контроль і офшорні операції компанії, а також заяви Турлова щодо того, що Freedom може надати доступ своїм клієнтам, переважно з Росії, до "перспективних IPO у США".

Варто зауважити, що розслідування такого роду можуть тривати роками та не призвести до кримінальних або цивільних звинувачень. Досі не було жодних офіційних звинувачень або заяв про правопорушення.

Сам Турлов та Freedom Holding відмовилася від коментарів щодо розслідування.

"Ми не володіємо інформацією про наявність розслідування Мін'юсту США, водночас ми активно взаємодіємо з SEC з усіх питань, які виникають у держорганів, і завжди максимально відкриті", - кажуть у компанії.

За його словами, регулятори зобов'язані проводити перевірки за фактом публічних звинувачень, поширених у медіа: "Ми не здивуємося такому і абсолютно впевнені в тому, що кваліфіковано спростуємо всі пред'явлені звинувачення".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що головний виконавчий директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов відмовився від громадянства Російської Федерації й став громадянином Республіки Казахстан. Документи на вихід із російського громадянства були подані одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України.

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