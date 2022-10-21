У "Фрідом Фінанс Україна" прокоментували попадання до підсанкційного списку РНБО

Через попадання до підсанкційного списку РНБО "Фрідом Фінанс Україна" обмежено у діях та послугах, що надаються клієнтам, та вживає всіх необхідних, належних та допустимих заходів для вирішення даної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Оскільки включення до переліку підсанкційних осіб РНБО компанія та особисто CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов вважають помилковим, то вже надали у відповідальні державні органи України пакет документів для оскарження рішення та добиватимуться зняття з ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" санкцій у визначеному законодавством порядку", - йдеться у заяві.

Тимур Турлов (фото: прес-служба)

У компанії заявили, що у структурі власності немає російських активів чи бенефіціарів із російським громадянством. 91% статутного капіталу компанії належить президенту Freedom Holding Corp. Аскару Таштітову, громадянину Казахстану. 9% статутного капіталу компанії належить міжнародному холдингу Freedom Holding Corp.

У компанії також нагадали, що з перших днів надають Україні всеосяжну допомогу. Зокрема, компанії та топ-менеджмент холдингу перерахували майже 8,96 млн євро грошової підтримки Україні.

Крім того, у компанії підтвердили свої зобов'язання перед клієнтами та контрагентами. "Всі активи клієнтів і надалі належать виключно клієнтам на підставі повного права власності. Зобов'язання перед нашими партнерами, клієнтами та працівниками будуть виконані коштом акціонера безпосередньо та через партнерів у випадках, де це буде тимчасово неможливо для "Фрідом Фінанс Україна", - заявили в компанії.

Своєю чергою, активи та кошти клієнтів з України, які інвестують на міжнародному фондовому ринку через Freedom Finance Europe Ltd, зберігаються на рахунках європейського брокера та захищені законодавством ЄС. Обмеження діяльності компанії на ці активи за кордоном не поширюється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писала, що компанія Freedom Holding Corp. продала російські компанії ТОВ "Інвестиційна компанія Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" і вийшла з російського бізнесу. Договори купівлі-продажу компаній із покупцем Максимом Повалішиним вже підписано.

Головний виконавчий директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов відмовився від громадянства Російської Федерації й став громадянином Республіки Казахстан. Документи на вихід із російського громадянства були подані одразу після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Згідно з заявою компанії, з російськими компаніями ТОВ "Інвестиційна компанія "Фрідом Фінанс" та ТОВ "ФФІН Банк" у ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" не було юридичних відносин.