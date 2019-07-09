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У США на майданчику SpaceX сталася пожежа

Новини » Надзвичайні події    09.07.2019 - 09:15
У США на майданчику SpaceX сталася пожежа
Іллюстративне фото (twitter.com/spacex)

У компанії повідомили, що вогонь вже вдалось загасити

На майданчику для випробувань космічного корабля Starship, що розробляється компанією SpaceX, сталась пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючист на Florida Today.

Майданчик, на якій проходять випробування прототипів корабля, знаходиться в місті Коко (штат Флорида). Там пожежа і сталась. У компанії повідомили, що вогонь вже вдалось загасити.

"Сьогодні вдень на майданчику SpaceX в Коко сталася невелика пожежа", - йдеться у повідомленні.

За словами представника SpaceX, під час пожежі ніхто не постраждав, але збиток, нанесений обладнанню, оцінюється в 50-100 тис. доларів. Можливою причиною загоряння є неполадки електроустаткування. Корабель Starship повинен використовуватися як верхній щабель надважкої ракети-носія, яку SpaceX розробляє для польотів на Марс.

Нагадаємо, американська компанія з виробництва космічної техніки SpaceX вночі в четвер, 23 травня, успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками проекту Starlink.

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